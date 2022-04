Thales Bretas e Silva estão se conhecendo melhor

Novo casal? Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo, e o cantor Silva estão se conhecendo melhor.

Segundo informações do jornal ‘Extra’, os dois estão em clima de paquera há alguns meses e o envolvimento deles é de conhecimento dos amigos mais próximos.

Thales e Silva se conheceram através de amigos em comum. O médico não assumiu nenhum relacionamento desde que o humorista Paulo Gustavo faleceu, em maio do ano passado, vítima da covid-19.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thales Bretas (@thalesbretas)

Já Silva está solteiro desde o término com o estilista Renan Mantovanelli, com quem havia retomado a relação em janeiro de 2021.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Silva (@silva)

Encontros frequentes

O médico dermatologista e o cantor foram vistos juntos com frequência nos últimos meses. No final de março, durante o festival Lollapalooza, Thales curtiu o show de Silva ao lado da amiga e modelo Carol Trentini e da irmã de Paulo Gustavo, Juliana Amaral.

No começo de abril, eles se reencontraram em um festival que aconteceu em Belo Horizonte, e posaram juntos no camarim do cantor ao lado de outros famosos como Samantha Schmutz e Marcus Majella, que eram amigos de Paulo Gustavo.

Já neste último fim de semana, Silva tocou no Rock the Mountain e Thales também acompanhou o show ao lado de Majella e Samantha. Ainda segundo o jornal, Thales não pretende assumir publicamente uma relação agora.