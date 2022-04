Tigre e Tricolor abrem o sub-20; jogo será dia 14/5, no Florestão

A bola vai rolar a partir do próximo dia 14 de maio para a disputa do Campeonato Acreano Sub-20. O torneio nesta temporada terá 32 partidas, todas elas agendadas para o estádio Florestão.

Conforme acertado entre os dirigentes de clubes e da Federação de Futebol do Acre (FFAC) no arbitral da tarde desta quinta-feira (28), o torneio será disputado por onze equipes divididas em duas chaves, com os clubes jogando dentro de seus respectivos grupos. O regulamento prevê que os quatro melhores times de cada chave avancem às quartas-de-final. Os duelos serão em jogo único e os vencedores garantem vaga nas semifinais.

O regulamento da competição não prevê vantagens do empate às equipes de melhores campanhas durante as disputas das quartas-de-final, semifinais e final. Com isso, em caso haja empate no tempo normal de jogo, a decisão da vaga vai para as cobranças de penalidades.

Grupos

Com a presença de número ímpar (11) de clubes inscritos, uma chave será composta por seis equipes e a outra contará com apenas cinco clubes. Veja como ficou a divisão dos grupos: Plácido de Castro, Independência, Náuas, Atlético-AC, Humaitá e Vasco (A); Rio Branco, Sena Madureira, São Francisco, Galvez e Andirá (B). O último campeão da categoria foi o Andirá EC.

Cronograma

Conforme o cronograma da competição, a primeira fase será disputada no período de 14 de maio a 22 de junho. Já as quartas-de-final ocorrem dia 25/6 e as semifinais dia 29/6. Os finalistas decidem o título em jogo único, agendando para o dia 2 de julho.

Jogos de abertura

Três partidas abrem no próximo dia 14/5, no estádio Florestão, a disputa pelo troféu de campeão. Veja os jogos: Plácido de Castro x Independência (14h), Rio Branco x Sena Madureira (16h) e Náuas x Atlético (18h).