Comunidade cristã reúne 100 crianças em cinema solidário ofertado a bairros carentes de Rio Branco

Com o objetivo de ofertar solidariedade às crianças de bairros carentes da cidade de Rio Branco, a comunidade cristã, Igreja Videira Church, realizou no sábado (09), a primeira atividade de 2022 do Ministério Videira Social, recebendo cerca de 100 crianças do bairro Mocinha Magalhães e adjacências.

Além do filme “O Rei Leão”, as crianças assistiram a primeira sessão do Cine Videira Solidário com a distribuição de pipoca, geladinhos, chocolates e muito amor envolvido por meio dos voluntários da igreja pastoreada pelos pastores Edmilson Assis e Valéria Rigamonte.

A igreja já realiza as ações há mais de cinco anos, e este ano inovou suas atividades sociais com o Cine Videira Solidário.

A dona de casa, Maria Jocileide Nogueira Saraiva, 46 anos, que trabalha como diarista, levou a neta Laiane de Lima Souza, de 5 anos de idade, para assistir ao cinema ofertado pela comunidade cristã, e disse que pretende retornar aos demais.

Moradora do bairro Rui Lino III, ela contou que esta foi a primeira vez que ela e a neta foram ao cinema, e ressaltou a importante papel social da igreja de oferecer amor, paz e alegria para todos.

Jocileide foi informada da ação da Videira Church pela diretoria da escola de sua neta, uma vez que os líderes do Ministério Videira Social mantém uma rede de contatos para divulgar as boas obras realizadas em benefício das comunidades as quais têem conseguido alcançar.

Para os pastores Edmilson Assis e Valéria Rigamonte, fazer uma criança carente sorrir, dar a ela oportunidade de fazer algo que seria difícil em suas condições atuais e falar de Jesus para elas é o grande objetivo com o projeto.

“Com certeza, não é somente essas crianças que estão recebendo algo, mas o sentimento maravilhoso que a generosidade nos proporciona, não tem preço. Em Provérbios 11:25 diz que o generoso próspera, e quem dá alívio aos outros, alívio receberá”, comentou o pastor Edmilson Assis.

De acordo com os líderes do ministério, André Vinícius e Fernanda Albuquerque, a generosidade é característica de uma Igreja saudável, e há cinco anos a Videira Church saiu de entre suas quatro paredes para levar o amor de Deus através das ações sociais nas ruas de Rio Branco e municípios do interior do estado.

“Nossa expectativa foi superada com sucesso, uma vez que recebemos cerca de cem crianças para o primeiro Cine Videira Solidário de 2022, usando nossa estrutura física, para proporcionar uma sessão de cinema para crianças, que nunca tinham ido ao cinema, como disse a senhora Maria Jocileide, avó de uma das crianças que participou do evento”, comentou Vinícius.

Fotos: cedidas