Aluno é preso em flagrante após passar a mão nas nádegas de adolescente de 15 anos em Assis Brasil

O caso ocorreu na Escola Profª Íris Célia Cabanellas Zannini, durante horário nobre de classe. Um aluno de 20 anos passou a mão sobre as nádegas da adolescente de 15 anos que estava indo em direção a sala de aula, após o ato, a adolescente de imediato dirigiu-se à direção da escola e a 3° Cia PM de Assis Brasil foi acionada.

O jovem foi preso em flagrante por importunação sexual e espera a deliberação da justiça na delegacia do município.

Em alusão ao caso, estudantes da referida escola realizaram manifestações nesta Quarta-Feira, 04 contra situações semelhantes e a favor da agredida. Os mesmos reivindicam justiça e repudiam qualquer ato de assedio sexual e/ou verbal.

“De acordo com familiares do autor do feito, o mesmo possui problemas mentais e deve-se levar em consideração durante todo o processo tribunal.”

Alunas comentam que o individuo já havia passado a mão sobre outras colegas mas que até então, nenhuma atitude foi tomado.

O Delegado Erick Maciel, investigador do caso, disse que a direção da Escola foi ouvida atentamente e ofereceu a devida assistência a aluna vitima do ato e afirmou que a questão da sanidade mental do estudante deve ser passados por exames que comprovem alguma patologia mental e se isso o impede de entender a gravidade do ato praticado.