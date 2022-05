Atriz indica que ex-marido ator a estuprou durante casamento

Diane Gaeta, ex-esposa de Logan Marshall-Green, indicou que foi estuprada pelo ator na época em que eles ainda estavam casados.

A atriz e artista plástica de 42 anos fez o relato num post no Instagram em que falou sobre duas experiências de aborto. Ela não citou o nome do ex-marido na publicação, mas disse que interrompeu uma gravidez quando tinha 35 anos e era casada – como a artista ficou com o astro de ‘The O.C.’ e de ‘Homem-Aranha: De Volta ao Lar’ entre 2012 e 2020, é possível concluir que ela estava se referindo a Marshall-Green na sua acusação de violência sexual.

