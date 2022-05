A pré-venda dos ingressos para os três novos shows do Backstreet Boys no Brasil começa nesta terça-feira (24/5). Em uma publicação feita nas redes sociais nessa segunda-feira (23/5), o grupo informou aos fãs que a DNA World Tour vai passar por Belo Horizonte, Curitiba e terá uma data extra em São Paulo.

Em Belo Horizonte o show será na Esplanada do Mineirão, em Curitiba o grupo sobe no palco da Pedreira Paulo Leminski. Na data extra aberta em São Paulo, o show será no Allianz Parque.