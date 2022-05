Bandido é preso no interior do Acre com caminhonete roubada; ele confessou tudo e deu detalhes

Jorge Luiz Soares da Silva, 26 anos, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no final da tarde deste domingo (1°), após ser abordado na BR-317, no interior do Acre, com uma caminhonete Hilux roubada.

Segundo informações da polícia, cinco bandidos armados invadiram uma casa e fizeram uma família refém no Residencial Rosa Linda. Pela manhã, o dono da caminhonete Toyota Hilux, de cor prata, se deslocou até a residência onde estava ocorrendo o roubo e foi abordado por três criminosos armados, que o amarraram junto com a família que estava sendo mantida refém.

Ainda segundo a polícia, dois criminosos ficaram na casa com as vítimas e os outros três bandidos roubaram a caminhonete, levando pertences da residência. A tarde, uma das vítimas conseguiu ter acesso ao próprio celular e acionou a Polícia Militar, informando sobre o ocorrido. No entanto, quando os PMs chegaram ao local, os criminosos já haviam fugido da residência e as vítimas sido libertadas.

A Polícia Rodoviária Federal recebeu a informação sobre o roubo da caminhonete e abordou um dos criminosos com o veículo na BR-317, entre os municípios de Xapuri e Brasileia. O criminoso que conduzia o veículo confessou aos policiais que estava levando a caminhonete para a Bolívia, e recebeu voz de prisão e foi levado à delegacia.

O caso será investigado pela Polícia Civil.