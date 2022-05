Blog do Ton: A fala de Bittar a Flávio Bolsonaro que ‘entrega’ o jogo do primeiro suplente de Márcia Bittar – e os bastidores

“Esse rapaz é filho de um médico muito conceituado aqui, o ex-vereador Beirute, que deverá ser o primeiro suplente da Márcia”. A frase foi proferida pelo senador Marcio Bittar em uma reunião fechada com o senador Flávio Bolsonaro (PL) e filiados do partido no Acre, quando apresentou Rodrigo Beyruth como membro da chapa de federal da legenda. Não preciso dizer que foi assunto em rodas fechadas no fim da última semana.

Dr Beuryth, pai de Rodrigo, é pedra cantada por aqui desde o início das conversas que o projetam à suplência, desde que teve seu nome confirmado no elenco do PSDB – partido que ganhou o direito de indicar o primeiro suplente após um acordo de Bittar com a executiva nacional.

No fim da última semana, o Blog apurou que as conversas nesse sentido continuam – e tomam forma. Beuryth é um dos excelentes nomes da saúde acreana e que qualificariam a candidatura de Márcia. A este jornalista, Beyruth já disse que uma disputa de federal está longe dos planos. A este ofício, caberá o filho enfrentar.

Quando conversamos, Dr Beyruth sempre fez questão de deixar claro que quer ajudar esse grupo, de uma forma ou de outra. Eu, pessoalmente, espero que este seja o primeiro suplente. Tem todos os predicados. Quanto a Rodrigo na chapa de federal do PL, é um bom e qualificado nome.

Enquetes

Circulam nas redes enquetes de postulante ao Governo do Acre. Se são promovidas por pessoal ligado a alguma chapa, é melhor tomar cuidado.

Dr Nogueira

Estive, esses dias, no interior do Acre e ouvi dizer que tem um médico que tem percorrido os mais longínquos municípios para levar saúde a quem precisa. É o Dr Nogueira, que possui grandes chances de entrar na disputa por vaga na Câmara Federal pelo Progressistas. Apesar de ser ano eleitoral, ele sempre fez isso. É muito bom ver bons nomes se colocando a postos para servir a população. Registro com muito gosto.

Bocalom

Com reajuste repassado aos servidores maior que os aprovados pelo Estado, o prefeito Tião Bocalom calou a boca dos oposicionistas. O clima na gestão é de festa. Bocalom é um prefeito preocupado. Sua gestão vem, cada vez mais, caindo nas graças do povo.

Bittar e Cameli

Com conversa marcada para esta semana, Marcio Bittar e Gladson Cameli podem afastar de vez os rumores de separação.

PSB

O partido que rendeu a Gladson uma ruptura com membros de sua base que é sentida até hoje não dá mínimos indícios de parceria com o Governo. Continua mantendo candidatura de Jenilson e conversa com todos os grupos possíveis, menos o governista.

Edivan Azevedo

Fiquei muito feliz com o comentário do secretário Edivan Azevedo (Sepa) tecido em redes sociais a respeito da última coluna neste espaço publicada. O espaço está aberto ao nobre, gentil e excelente secretário.

Fachin

Presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Edson Fachin disse que as eleições serão realizadas com paz e segurança. Que Deus o ouça.

PP

O PP não deve investir na campanha presidencial. Informação que circula nos corredores de Brasília. O partido é um dos que fazem parte da base de Bolsonaro.

Dia 1

O dia primeiro de maio, no calendário, é dia do trabalhador. Mas, no ‘calendário eleitoral’, foi dia de duelo entre aliados de Lula e Bolsonaro. Passaram o dia nas redes na disputa de quem tem as melhores manifestações pelo país.

Primeiro turno

O bom Noblat afirma que a debilidade da “terceira via” pode decidir eleição no primeiro turno n campo presidencial. Aqui no Acre, existem quantas vias?

Petecão

“Tenho um furo pra você nessa próxima semana”. De uma importante figura ligada ao senador Sérgio Petecão. O que será?