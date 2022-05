Boca Juniors x Corinthians: veja onde assistir, escalações, desfalques e arbitragem

Boca Juniors e Corinthians entram em campo nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio La Bombonera, na Argentina, em confronto válido pela quinta rodada do Grupo E da Libertadores. O ge acompanha a partida em Tempo Real ( clique aqui para acompanhar os lances de Boca x Corinthians ).

Assim como no Brasileirão, o Timão se mantém na liderança de seu grupo na Libertadores. Em quatro partidas, somou sete pontos, com duas vitórias em casa e um empate e uma derrota como visitante. Encerra a fase de grupos na Neo Química Arena contra o Always Ready-BOL, na próxima semana.

O Boca Juniors vem logo abaixo do Timão, com seis pontos em quatro partidas. Foram três jogos como visitante, com uma vitória e duas derrotas. Em casa, venceu o Always Ready, e agora tem essa sequência de duas partidas na Bombonera.

Uma vitória do Corinthians garante a classificação para as oitavas de final da Libertadores. Se isso acontecer, o Timão vai para dez pontos, enquanto o Boca fica nos seis. Com isso, a última rodada serviria para garantir a primeira colocação do grupo.

Em caso de empate ou derrota, a importância de uma vitória em casa na última rodada, contra o Always Ready, aumenta para a equipe de Vítor Pereira.

O Timão enfrentou o Boca na Bombonera em seis ocasiões e só venceu uma, em 1961, num 4 a 3 válido pelo “Octagonal de Verão”, um torneio entre clubes dos dois países. A última passagem pelo estádio foi em 2013, com derrota por 1 a 0 no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores.

Transmissão: SBT e ESPN.

Tempo Real: você acompanha tudo no ge (clique aqui para seguir).

Escalações prováveis

Boca Juniors – Técnico: Sebastián Battaglia

Há cinco jogos sem perder e sem sofrer gols, o Boca Juniors chega com um ânimo diferente para a partida contra o Corinthians. Cenário diferente do confronto na Neo Química Arena, justamente a última derrota dos argentinos. No último fim de semana, o time de Battaglia não jogou bem, mas avançou à final do Campeonato Argentino nos pênaltis. Em relação à equipe que jogou contra o Racing, o zagueiro Marcos Rojo e o atacante Villa são desfalques, já que ainda cumprem suspensão.

Possível time: Rossi; Advíncula, Zambrano, Izquierdoz e Fabra; Varela, Fenández, Ramírez e Óscar Romero; Salvio e Benedetto.

Quem está fora: Villa e Marcos Rojo (suspensos).

Corinthians – Técnico: Vítor Pereira

Pensando na classificação na Libertadores, mas de olho na sequência do Brasileirão, Vítor Pereira deve fazer mudanças para esta terça-feira. Sem laterais-direitos de ofício à disposição, o treinador deve escalar o Timão com uma linha de três defensiva. A dúvida é quem fará parte dela. Mosquito e Lucas Piton tendem a atuar como alas. Renato Augusto e Willian, que jogaram contra o Internacional, podem começar no banco.

Possível time: Cássio; Gil, João Victor e Fábio Santos (Raul Gustavo); Gustavo Mosquito, Du Queiroz, Maycon, Giuliano (Renato Augusto) e Lucas Piton; Róger Guedes (Willian) e Jô.

Quem está fora: Fagner (entorse no tornozelo direito), João Pedro (desconforto no músculo posterior da coxa direita), Luan (dores no quadril esquerdo) e Paulinho (lesão no ligamento cruzado do joelho esquerdo).

Pendurado: João Victor.

Arbitragem