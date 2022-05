Ciclista tem traumatismo craniano encefálico após colisão com moto em Rio Branco

O ciclista Raimundo Reginaldo, 49 anos, ficou gravemente ferido após uma colisão na noite desta terça-feira (17), na rua Nova Iguaçu, no bairro Vitória, na região do São Francisco, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, o ciclista trafegava em uma bicicleta pela rua Nova Iguaçu, quando resolveu atravessar a pista em um cruzamento, mas não viu que uma motocicleta vinha no mesmo sentido e ocorreu a colisão. Com a batida entre a moto e a bicicleta, o ciclista foi arremessado, bateu a cabeça no asfalto e desmaiou. A vítima teve um Traumatismo Craniano Encefálico de natureza leve. Após a colisão, o motociclista, que trabalha como entregador, permaneceu no local e prestou socorro ao ciclista.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que, ao chegar no local, prestou os primeiros atendimentos na ambulância de suporte avançado e conduziram a vítima ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

O Policiamento de Trânsito esteve no local e a área foi isolada para os trabalhos da perícia. Após a perícia, a bicicleta foi removida do local e o condutor da motocicleta foi liberado.