Comissão divulga resultado da eleição para Reitoria da Universidade Federal do Acre

Na primeira eleição virtual da Universidade Federal do Acre (Ufac), realizada nesta quarta-feira (18), os professores Guida Aquino e Josimar Batista foram eleitos como reitora e vice-reitor para o quadriênio 2022-2026. A votação aconteceu até 21h, no Portal de Eleições da Ufac, por meio do sistema Helios Voting, com auditoria aberta ao público.

As eleições para Reitoria e Vice-Reitoria contaram com uma única chapa inscrita. Guida e Josimar estão na administração superior desde 2018. O próximo passo é compor uma lista tríplice encaminhada ao Ministério da Educação, a qual deve ser homologada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro (PL).

Sobre os vencedores

Guida Aquino é graduada em Enfermagem e Obstetrícia pela Universidade Federal de Minas Gerais, com mestrado em Medicina e Saúde pela Universidade Federal da Bahia e doutorado em Enfermagem pela Universidade de São Paulo. Eleita vice-reitora, nas duas gestões anteriores, atualmente é membro da diretoria da Associação Nacional dos Dirigentes da Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes).

Josimar Batista é graduado em Engenharia Agronômica pela Ufac, com mestrado e doutorado em Agronomia (Fitopatologia) pela Universidade Federal de Lavras. Nas duas gestões anteriores, ocupou o cargo de pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação.

Confira o resultado pelo link do Sistema de Eleições – Ufac: https://sistemas.ufac.br/eleicao/.