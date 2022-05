Deputado Jesus Sérgio assegura o início do Programa Mais Luz para a Amazônia no Acre

Por solicitação do deputado federal Jesus Sérgio (PDT), o Ministério de Minas e Energia deverá iniciar no Acre ainda no primeiro semestre deste ano, a primeira fase do Programa Mais Luz para a Amazônia. O programa federal que será executado pela Energisa visa levar energia elétrica renovável (fotovoltaica), para as regiões remotas do Estado onde o Programa Luz para Todos não consegue chegar.

O Ministério informou ao deputado que no Acre serão atendidas, nesta primeira fase, 1368 famílias dos seguintes municípios: Assis Brasil, Cruzeiro do Sul, Feijó, Jordão, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rodrigues Alves, Sena Madureira e Tarauacá.

“Todo cidadão merece ter acesso a uma energia elétrica de qualidade e é isso que estamos trazendo para o Acre. Fizemos isso com o Luz para Todos, que leva energia para a zona rural, e agora vamos levar energia para as comunidades isoladas em todo o Estado. O nosso mandato vai até o fim nesta luta”, afirmou Jesus Sérgio.