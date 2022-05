Detido com drogas, Dado Dolabella furou bloqueio policial em Goiás

Flagrado com porções de maconha em São João D’Aliança, Alto Paraíso, na Chapada dos Veadeiros (GO), o ator e cantor Dado Dolabella chegou a fugir de uma abordagem policial antes de ter os entorpecentes apreendidos pela Polícia Militar de Goiás (PMGO). A história foi revelada pelo Metrópoles. E a coluna teve acesso aos detalhes do caso registrado em 21 de março deste ano.

O artista estava em um Kia Sportage de cor preta quando furou um bloqueio da PM na GO-118. As equipes, então, passaram a realizar patrulhamento em busca do veículo suspeito. Uma das equipes localizou Dado Dolabella, com o carro, nas proximidades do Km 80. Durante a abordagem, os militares localizaram uma mochila embaixo do banco traseiro. Ao abrir a bolsa, a guarnição identificou duas embalagens transparentes contendo maconha.

Ao ser questionado, o cantor confirmou a propriedade do entorpecente e afirmou que pretendia extrair o óleo da substância para usar no tratamento de saúde do filho. Ele também estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida.

Dolabella precisou assinar um Termo Circunstanciado, procedimento relacionado a crimes de menor potencial ofensivo, feito pela própria PMGO. O artista foi liberado após firmar o compromisso de comparecer em audiência quando intimado pela Justiça. A maconha, que estava acondicionada em um saco plástico, foi enviada para perícia na Polícia Civil Goiana.