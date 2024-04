Rodrigo Simas desabafa sobre “crise dos 30” e fala em novos planos

“Eu resumo as questões deste meu momento à idade, à crise dos 30. Desde os 27 passo por uma transformação, por questionamentos de quem eu sou, para onde eu quero ir, o que está acontecendo comigo. Apesar disso, eu não trocaria o atual período por outro, quando era um jovem achando que tudo era oba-oba. Acho que o amadurecimento traz isso. Tem sido positivo para mim”, disse ele.

Simas também contou que iniciou a terapia durante a pandemia e ressaltou os benefícios: “Na terapia, a gente começa a olhar mais para dentro. Sou uma pessoa que me preocupo muito emocionalmente com o próximo. De repente eu me vejo ensaiando uma peça em que eu estou sozinho em cena, me questionando e olhando para os fantasmas, exatamente o que estava se passando comigo”.

“Teve uma hora que percebi que realmente precisava me livrar das minhas máscaras, das caixinhas em que me coloquei”, completou.