Eleição da Ufac acontece pela primeira vez no formato virtual e já registra mais de 2,5 mil votos

Num novo formato, pela primeira vez on-line, a comunidade acadêmica da Universidade Federal do Acre (Ufac) escolhe nesta quarta-feira (18), o reitor e vice-reitor para o quadriênio 2022-2026. Mais de 17 mil pessoas estão aptas a votar, sendo 914 docentes, 16 mil discentes de graduação e pós-graduação e 695 técnico-administrativos. A votação segue até às 21h, no Portal de Eleições da Ufac, com resultado anunciado após a apuração.

O presidente da comissão eleitoral, Francisco Gilvan Martins do Nascimento, disse que o processo de apuração vai ser bem rápido e simples. “Até agora a eleição está acontecendo dentro da normalidade e toda a comunidade acadêmica está convidada para participar. Agora ficou ainda mais acessível, as pessoas podem votar de onde estiverem”, disse.

O sistema utilizado nas eleições da Ufac é o Helios Voting, “um sistema seguro com auditoria aberta ao público”, garantiu Gilvan.

As eleições para Reitoria e Vice-Reitoria contam com uma única chapa inscrita, composta pela professora Guida Aquino, como reitora, e pelo professor Josimar Batista, como vice-reitor. A chapa está na administração superior desde 2018 e visa à reeleição. O procedimento eletivo é o mesmo de um pleito com concorrentes. Se reeleitos, devem compor uma lista tríplice encaminhada ao Ministério da Educação, a qual deve ser homologada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro (PL).

Saiba mais

A comissão eleitoral publicou uma página no site da Ufac com informações gerais sobre as eleições e material de apoio com tutoriais de como votar pela internet e como fazer o primeiro acesso ou recuperação de senha do IdUfac, necessário para votação on-line. Também há um canal de atendimento via WhatsApp. Além disso, a fim de tirar dúvidas e promover o acesso ao sistema IdUfac, a comissão eleitoral faz esclarecimentos em pontos estratégicos no campus-sede, em Rio Branco, e no campus Floresta, em Cruzeiro do Sul.

Para votar, o eleitor deve ter acesso a usuário e senha do IdUfac, que fornece uma credencial de acesso único; com ele é possível acessar serviços de tecnologia da informação e comunicação da universidade, como a rede sem fio Education Roaming (Eduroam), os periódicos da Capes, o sistema de abertura de chamados ao NTI (GLPI) e o Sistema Eletrônico de Informações (SEI). O IdUfac pode ser solicitado pelo Sistema de Autoatendimento de Identidade Virtual da Ufac.