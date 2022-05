Exclusivo! Kalu Viana e Fernanda Hassem brilham no mês das noivas; veja fotos incríveis

Siga meu Instagram e veja tudo: @douglasricher.

Elas roubaram a cena no mês dedicado as ‘noivas’! Nossa coluna Douglas Richer separou cliques especiais para nossos leitores dos casamentos de Kalu Viana e Fernanda Hassem. Ambas foram assuntos na web com seus ‘casamentos de milhões’. E para encerar o mês dedicado as noivas, separamos detalhes e fotos exclusivas do matrimônio das duas acreanas, uma forma de homenagear a todas noivas do Acre. Vem conferir tudo!

Kalu Viana

A filha do ex-senador Jorge Vianna, a arquiteta e urbanista Kalu Viana sacudiu as redes sociais neste final de semana. Kalu Vianna trocou alianças com o nutricionista Eduardo Andrade. O casamento aconteceu no Afa Jardim na capital acreana. O vestido usado pela arquiteta é um modelo da loja ‘Vestidos de Noiva Annabella’.

O bolo de Kalu Viana foi obra de Aldenira Assis Bolos de decoração e o cerimonial ficou por conta de Lótus Cerimonial Acre. Veja fotos do ensaio e casamento de Kalu Viana. (Fotos: Reprodução/ Redes Sociais)

Fernanda Hassem

A prefeita de Brasileia Fernanda Hassem trocou alianças com o médico Israel Milani e nossa coluna Douglas Richer publicou com exclusividade os primeiros cliques da cerimonia intimista que rolou no Alto Acre. Com cerimonial de Darcy Morais, a belíssima cerimônia foi realizada no espaço Art Evento em Brasileia.

Claro que nessa publicação o ContilNet traz mais cliques exclusivos do ensaio e do casamento de Fernada Hassem e Israel Milani. As fotos são incríveis, e foram feitas pelo fotógrafo Pedro Martins. Confira em primeira mão, mais cliques exclusivos do ensaio e casamento de Fernanda e Israel.