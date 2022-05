Filho de Ivete Sangalo vende videogame para comprar prancha de surfe

Marcelo Cady, filho mais velho de Ivete Sangalo, usou as redes sociais para anunciar que está vendendo um Playstation 4, com dois controles. A intenção do jovem de 13 anos de idade é comprar uma nova prancha de surfe.

Mesmo com o perfil fechado, o story foi publicado pelo perfil Central da Fama e chamou a atenção dos internautas, que elogiaram a postura de Ivete em não fazer todas as vontades do filho mais velho. “Humilde!”, escreveu uma seguidora. “Se está difícil para ele, imagina para mim”, brincou outra.

Mês passado, Ivete contou com a companhia de Marcelo no palco de um show no Espaço das Américas, em São Paulo. O menino, que passou a integrar oficialmente a banda da cantora em fevereiro, subiu ao palco e tocou percussão. O garoto é o filho mais velho de Ivete e do nutricionista Daniel Cady, com quem também tem as gêmeas Helena e Marina, de quatro anos de idade.