Galo e Tourão superam Almirante e Raposa pelo Campeonato Sub-20

O Campeonato Acreano de Sub-20 prosseguiu nesta quarta-feira (25) com duas partidas disputadas no estádio Florestão. Os dois confrontos contaram gols, torcida organizada do Galo Carijó nas arquibancadas e ainda de um torcedor violeiro.

No jogo preliminar, o Atlético Acreano, após um início de partida de muita intensidade e dois gols marcados, derrotou o Vasco da Gama por 3 a 1. Rato (contra), Funga e Lírio fizeram os gols do time celeste, enquanto Paulo descontou para o Vasco da Gama.

Com a vitória, o Galo Carijó divide a liderança do grupo 1 ao lado do Humaitá. Os dois clubes somam seis pontos ganhos e duas vitórias em dois jogos disputados.

Conforme a tabela de jogos da competição, o time celeste retorna a campo no próximo sábado (28), às 16h, no estádio Florestão, para medir forças contra o Plácido de Castro. No mesmo dia, às 18h, o Vasco da Gama faz seu terceiro compromisso na competição contra o Independência.

Tourão vence o Tricolor e também é líder

No jogo de fundo, as equipes do Humaitá e Independência entraram em campo buscando a vitória para colar no líder do Atlético Acreano. Na primeira etapa, os dois times fizeram um jogo burocrático, cheio de faltas e com pouquissimas oportunidades de gols. Na etapa complementar, o Tourão do Humaitá conseguiu abrir o placar, através de uma finalização de Dudu, assim garantindo mais três pontos na tabela de classificação.

O próximo compromisso do Humaitá ocorre no próximo dia 1º de junho, às 14h30, no estádio Florestão, contra o Náuas. Por outro lado, o Tricolor do Marinho terá pouco tempo para se recuperar do revés desta quarta-feira (25), pois no sábado (28), às 18h, no estádio Florestão, entra em campo para medir forças contra o Independência.