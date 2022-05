Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira (31/5)

A dimensão da mente

Data estelar: Lua Nova em Gêmeos

A dimensão da mente é tão fantástica que te outorga o poder de criar uma dimensão espelhada da realidade, uma miragem de acontecimentos meticulosamente tecida de ideações que, aos poucos, vai se desvinculando de qualquer realidade factual, adquirindo vida própria, com sua existência dependendo da aprimoração constante dos argumentos.

Tua mente é capaz de criar uma realidade paralela, existente exclusivamente no discurso e na dinâmica das argumentações e, à medida que tua alma se apega a essa realidade, vai desenvolvendo, também, uma vaidade extraordinária, convencida de que só ela entende o que acontece; só ela, pela primeira vez na história da humanidade, compreende o sentido da vida e de todo o Universo.

Essa é a forma mais segura de se perder entre o céu e a terra.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Nada precisa ser aceito do jeito que vier, porque, ao todo, seus interesses precisam se acomodar de uma maneira que permita outros interesses diferentes dos seus conviverem harmoniosamente, dentro do possível.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Que tipo de garantia sua alma precisaria agora para se sentir completamente segura? Sobre a experiência de vida, não há nada que seja desprovido da possibilidade de tudo acontecer diferente do que se espera. Ou não?

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Tomar iniciativas pode trazer muitas dúvidas, porque sua alma não sabe ao certo qual delas seria a mais indicada. Porém, isso é algo que não se pode saber antecipadamente, só a experiência prática é capaz de dizer.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Há muito para refletir, diante de tudo que veio acontecendo nas últimas semanas. Faça essas reflexões com o coração sincero e se prepare para criar fundamentos que sirvam às mudanças que, necessariamente, ocorrerão.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Há coisas que não podem acontecer com a força de uma pessoa só, neste caso você. Há coisas que só poderiam acontecer conjugando forças com outras pessoas, e é nesse cenário que sua alma se encontra neste momento.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Faça o máximo que puder, e quando imaginar que não tem mais nada a oferecer, busque as cartas que ficaram ocultas na manga, porque o jogo continua, e sua alma está nele. Este é um momento de grande projeção concreta.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

O futuro não é apenas uma esperança tola, o futuro é tão real quanto o passado, mas há uma diferença importante, porque, enquanto o passado se reproduz automaticamente por inércia, o futuro só acontece por atrevimento.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Há coisas que, por mais que arda o desejo de as realizar, não teriam cabimento na sequência do dia a dia. Nesse momento, sua alma terá de fazer escolhas, e não será fácil saber antecipadamente qual seria a certa.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Pessoas criam contratempos e adversidades, mas pessoas também trazem facilidades e apoio; as pessoas se misturam, vêm todas juntas neste momento. Você terá de usar o discernimento para distinguir umas das outras.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

O romance sempre é muito bom e estará aí, ao seu dispor. Porém, a maior parte do tempo é preciso pensar e agir com espírito prático, porque as coisas precisam funcionar como elas são, e não como deveriam ser.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Há lugar e tempo para tudo entre o céu e a terra, mas nossa humanidade adora impor a si mesma uma série de limitações e regras impossíveis de cumprir. Procure se equilibrar com harmonia entre a tensão e o descanso.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Junto com as finalizações vêm os novos começos, porque o Universo funciona pela continuidade de tudo, o tempo inteiro. Uma coisa se vincula à outra, dando sequência ininterrupta ao processo de distribuição de Vida.