Humaitá troca treinador; Álvaro Miguéis assume

No Brasil está comprovado que futebol é resultado. Campeão acreano na temporada 2022, o técnico Emanuel Sacramento não resistiu a sequência ruim de quatro derrotas seguidas e deixou o comando técnico do Humaitá.

No início da tarde desta segunda-feira (2), a diretoria do Tourão resolveu colocar um ponto final na relação entre o profissional e o clube, após o revés do final de semana para o Rio Branco por 2 a 0, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série D.

Sem ainda pontuar na competição nacional e acumulando quatro derrotas seguidas, uma delas na última rodada do Campeonato Acreano, a diretoria do Tourão, através do presidente Igor Cotta, confirmou a saída do profissional e anunciou o nome do técnico Álvaro Miguéis para a sequência da temporada.

Logo após a derrota para o Estrelão, o técnico Emanuel Sacramento lamentou durante entrevista à imprensa o revés e disse que era constrangedora e preocupante a sequência ruim que o time estava vivenciando, mas que acreditava numa recuperação.

Sacramento ficou 13 partidas na direção do Humaitá, nove delas pelo estadual, totalizando seis vitórias, dois empates e uma derrota. Nas competições nacionais ele conduziu o clube porto-acrense no empate da Copa do Brasil diante do Brasiliense (1 a 1) e também nas três derrotas obtidas pelo time na disputa da Série D.

Nesta segunda-feira (2), os atletas do Tourão ganharam folga e retomam os trabalhos nesta terça-feira (3).