Caso Jonhliane: julgamento entra em fase de debate entre defesa e acusação; veja os próximos passos

Após o interrogatório dos réus, Ícaro José e Alan Araújo, o julgamento do caso Jonhliane Paiva chega a uma nova fase e se aproxima da finalização prevista para ocorre ainda nesta quarta-feira (18).

Pouco antes do meio dia, teve início a fase de debates entre acusação e defesa. Quem iniciou as falas foi o promotor do Ministério Público, Efraim Mendonza, que tem duas horas para provar a culpa de Alan e Ícaro na morte de Jonhliane. O mesmo período será destinado aos advogados de defesa, para que convençam o júri da inocência de seus clientes.

Após essa fase, os sete jurados votam e o juiz Alesson Braz dará sua sentença.

Ícaro está sendo julgado pelo crime de homicídio doloso, omissão de socorro e embriaguez ao volante, e Alan, pela morte da jovem. Os crimes do Art.132 do CP (perigo para a vida ou saúde de outrem) e do Art.308 do CTB (participar, na direção de veículo automotor, em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística) foram excluídos da apreciação dos jurados, mas a tese segue mantida pela acusação.

Sobre o caso

A vítima foi morta na manhã do dia 6 de agosto de 2020, por volta das 6h, ao longo da Av. Antônio da Rocha Viana, em Rio Branco, quando o veículo BMW, conduzida por Ícaro, se chocou com a motocicleta em que Jonhliane dirigia. Araújo dirigia um veículo marca VW, modelo Fusca 2.0T. Os dois foram flagrados em alta velocidade na avenida.