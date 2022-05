Médico de Mazinho faz apelo: “Não perturbem esse homem, deixem ele tranquilo”

Alta

Depois de ter se envolvido em uma discussão acalorada com o deputado Gehlen Diniz (PP) na última quarta (25), que lhe causou um infarto e uma ida para a UTI, o prefeito Mazinho Serafim (UB) recebeu alta hospitalar nesta sexta e pôde finalmente voltar para Sena Madureira.

Apelo

Para comemorar a alta, Mazinho gravou um vídeo ao lado dos médicos que cuidaram da sua saúde enquanto esteve internado. Um dos médicos cardiologistas que acompanhou o prefeito, o Dr. Victor Freire, fez um pedido inusitado: “O meu pedido como médico é que não perturbem esse homem, deixem ele tranquilo”.

Histórico

O apelo do médico não é em vão. Mazinho tem histórico de problemas cardíacos e de se meter em confusões. É preciso se acalmar se não quiser repetir o fatídico episódio.

Cirurgia

Quem também passou por uma cirurgia nesta semana foi a prefeita de Tarauacá, Maria Lucinéia (PDT). O esposo dela, o deputado federal Jesus Sérgio (PDT), usou as redes sociais para informar que o procedimento cirúrgico foi um sucesso. “É com o coração tomado pelos sentimentos de fé e esperança venho hoje aqui agradecer a todos pelas orações para minha esposa, Maria Lucinéia, que se submeteu no início desta semana a uma cirurgia de histerectomia. Acompanhei minha esposa em todos momentos deste procedimento cirúrgico e com a graça de Deus ocorreu tudo bem e ela já está em plena recuperação”, escreveu.

CBF

Vice-presidente de mais idade da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o presidente da Federação de Futebol do Acre (FFAC), Antônio Aquino Lopes, o Toniquim, assumiu a presidência da entidade máxima do futebol nacional e fica no cargo até o próximo dia 2 de junho. O motivo é a ausência do presidente da CBF, Ednaldo Gomes, que viajou para a Europa.

Araújo

Com a ida de Toniquim para a CBF, quem assume interinamente a FFAC é o empresário Adem Araújo, vice-presidente da entidade estadual.

Entrevista

O governador Gladson Cameli (PP) foi o entrevistado do Bom Dia Acre, telejornal matinal da Rede Amazônica no Acre, afiliada de Rede Globo. No bate papo, um dos principais assuntos foi a Operação Ptolomeu, da Polícia Federal, que investiga o governador e membros do governo.

Inocente

Cameli voltou a afirmar que é inocente e que sua inculpabilidade será provada nos tribunais. A defesa do governador pede a nulidade do processo no STF, mas as análises dos recursos já foram adiadas duas vezes.

Quinze

Finalmente o processo licitatório para executar as obras da Orla do Quinze foi publicado no Diário Oficial. O D.O. ganhou uma edição extra nesta sexta-feira (27) só para isso. A licitação será na modalidade concorrência e o próximo passo é a abertura do período de inscrição das empresas interessadas. No dia 29 de junho será realizado um pregão presencial.

Seinfra

“Fizemos uma edição extra para valorizar este momento importante para as pessoas que moram na região. Afinal de contas, são mais de 21 milhões que serão investidos nesse local, agregando a mão de obra total e fortalecendo a economia. A modalidade concorrência será feita na sede da Seinfra, na capital. Esperamos que haja uma ampla concorrência e que vença a melhor e mais qualificada proposta”, disse o secretário de Infraestrutura, Cirleudo Alencar.

Projeto

A Orla do Quinze terá um porto com plataforma para atracagem, uma praça e um museu tecnológico. O projeto foi aprovado pela Caixa Econômica Federal e pela Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam). A deputada federal Vanda Milani (Pros) destinou mais de R$ 17 milhões para o projeto, enquanto o Estado entra com a contrapartida de quase R$ 4 milhões.