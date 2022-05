Novas regras da CNH em 2022: veja como tirar ou renovar o documento

Como tirar a CNH em 2022

Para dar entrada ao processo de tirar a CNH, o indivíduo deve cumprir alguns requisitos prévios:

Ter ao menos 18 anos de idade;

Apresentar CPF e documento de idade;

Ter comprovante de residência;

Saber ler e escrever.

A abertura do processo pode ser feita no Detran (ou representante) e nos Centros de Formação de Condutores (CFCs), denominados também de autoescolas. Alguns locais do país oferecem a opção de inscrição online no site do Detran local.

Independentemente da forma, o interessado deve preencher uma ficha com seus dados e pagar as taxas. Em seguida, ele estará apto a fazer o exame médico e o psicotécnico. Geralmente, os agendamentos são feitos de forma online ou por telefone.

Ambos os exames são pagos. O candidato deve levar o dinheiro, em espécie, para realizar o pagamento no dia marcado. O resultado sai em poucos minutos.

CFC e aulas teóricas

Quando a pessoa passar, caso ainda não tenha escolhido um CFC, poderá se dirigir até um para começar as aulas teóricas. O curso técnico possui 45 horas. Quando finalizado, habilita a pessoa para a prova teórica.

Com o exame teórico marcado, a pessoa deve comparecer no dia da prova e acertar 21 ou mais respostas das 30 perguntas. Caso reprove, terá que pagar uma nova taxa e fazer a avaliação novamente após 15 dias. Para quem passou, vem a próxima etapa.

Parte prática

Depois da prova, a pessoa passará a dirigir pela primeira vez, acompanhada de um instrutor. As horas/aula variam conforme as categorias. Após atingir o mínimo, o interessado fica habilitado para o exame prático.

Nele, os motoristas devem percorrer um circuito pré-determinado. Um avaliador acompanhará a pessoa no banco do passageiro. Ele será o responsável por verificar se o condutor está ou não apto a tirar a CNH. Se passar, terá a CNH provisória, com duração de um ano. Caso contrário, deverá pagar taxa e tentar novamente.

Como renovar a CNH em 2022

A renovação da CNH é mais simples do que a emissão do primeiro documento. No caso, os motoristas devem ir até um representante do Detran e informar o desejo da atualização ou mesmo fazer de forma online.

Depois, é preciso pagar as taxas e fazer o exame médico. Caso a pessoa passe, um novo documento será emitido. Motoristas das categorias “C”, “D” e “E” ainda precisam realizar exames toxicológicos, conforme determina a legislação.

Lembrando que a CNH possui nova validade, conforme a idade do condutor: