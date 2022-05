Poliana Rocha fala sobre traições de Leonardo: “Choro e sofrimento”

No último domingo (15/5), Poliana Rocha interagiu com os seus seguidores no Instagram. Em uma caixinha de perguntas, a esposa de Leonardo foi perguntada sobre como ela superou as traições do cantor. Ela afirmou que chorou e sofreu muito e que o tempo é fundamental para essa superação.

Ao ser questionada se ela havia superado as traições do sertanejo, Poliana conta: “Confesso que é um processo longo e doloroso! De muita dor, choros, sofrimento… Porque afeta diretamente a sua auto estima… Mas confie na sua decisão e no que você quer para sua vida (ESCOLHA) dê tempo ao tempo, busque terapia e resgate seu amor próprio! Creia que você dará a volta por cima, e que toda ferida um dia cicatriza”, escreveu a jornalista. Essa não foi a primeira vez que Poliana falou sobre os casos do marido. Em outubro de 2021, em outro momento de interação com os seguidores, ela foi perguntada sobre as críticas que cercavam seu relacionamento e as traições. “Saiu em vários sites e eu fiquei super agradecida com o carinho das pessoas, mas existem muitos comentários maldosos me chamando de chifruda, corna, que eu estava com ele por dinheiro. Mas, na verdade, são julgamentos de meras pessoas que nem sequer conhecem minha história de vida, de superação. Eu até cheguei a ler algumas, mas senti dó da pessoa que fez o comentário, não de mim”, disse. A mãe de Zé Felipe ainda completou: “Fui traída sim, assumidíssima, me permiti perdoar, superei e construí uma família linda! O mérito é meu, como vou me sentir mal?”. Entre idas e vindas, Poliana e Leonardo estão juntos há 25 anos e são pais de Zé Felipe. O cantor também tem outros 5 filhos de outros relacionamentos.