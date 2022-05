Prefeitura de Bujari abre licitação de pregão presencial para registro de preço

A Prefeitura Municipal de Bujari abre licitação de pregão presencial 008/2022, por Sistema de Registro de Preço (SRP), para registro de preço para eventual e futura contratação de empresa especializada em prestação de serviços, de organização de eventos em geral, serviços correlacionados e suporte, compreendendo: o planejamento operacional, a organização, coordenação, execução e o acompanhamento, incluindo sonorização, iluminação e palco até a finalização de todas as atividades, referente aos eventos realizados pela Prefeitura de Bujari. Natureza do objeto: outros serviços.

Data de abertura: 13 de junho de 2022, 09:00.

Confira mais no Portal de Licitações do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE), na aba pregão presencial.