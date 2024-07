Quanto você precisa ganhar por mês para fazer parte do grupo dos 1% mais ricos do Acre?

Um levantamento feito pelo perfil Rota Geográfica revelou qual a renda mensal no Acre para que seja considerado parte do grupo dos 1% mais ricos no estado.

De acordo com os números, o acreano precisa ganhar no mínimo R$ 8.600,00 por mês para entrar nesse seleto grupo.

No ano passado, outro levantamento também revelou os valores das rendas dos brasileiros por região e por estado para que sejam considerados entre o percentual mais rico da população.

No Acre, o valor é R$ 2.500 enquanto a renda média dos 10% mais ricos da população brasileira por estados é acima de R$ 4.000 per capita, mês.

O estudo era do World Inequality Lab, da Escola de Economia de Paris, segundo o qual desigualdade de riqueza no Brasil cresceu desde meados dos anos 90, em um contexto de desregulação financeira e falta de uma reforma fiscal mais ampla. 90% do restante da população tem renda mensal inferior a R$3.500. Com o 1% mais rico detendo metade da riqueza nacional, o Brasil possui uma das mais altas desigualdades de renda do mundo.

No geral, para estar entre os 10% “mais ricos”, o valor é de 3 salários mínimos mensais, no entanto, 67% da população brasileira recebe até dois salários mínimos, o equivalente a 65,5 milhões de trabalhadores, segundo a Relação Anual de Informações (Rais) do Ministério do Trabalho e Previdência.

No mapeamento por regiões metropolitanas, os 10% mais ricos (R$ 7.933), ganham 31 vezes o salário dos mais pobres. Os 50% da população intermediária recebe cerca de R$ 1.530 per capita, segundo dados do boletim Desigualdade nas Metrópoles, do Laboratório PUCRS-Data.