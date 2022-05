Senadora Mailza solicita ao ministro Ciro Nogueira recursos para perfuração de poços em Rio Branco

A senadora Mailza (Progressistas-AC) esteve reunida nesta semana com o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, para tratar do envio de recursos para o projeto e estudo de perfuração de poços no Segundo Distrito de Rio Branco. A chefe da assessoria parlamentar do Serviço Geológico do Brasil, e o estrategista político, Paulo Medeiro também estiveram presente.

Durante a audiência, Mailza pontuou a importância do apoio ao projeto. “Eu e o prefeito Bocalom estamos alinhados nessa demanda. Ele me solicitou o recurso, esteve aqui comigo em Brasília para discutir sobre o projeto e a verba necessária para estudos e pesquisa da qualidade da água e em seguida, perfuração dos poços. Um grande sonho dele como gestor e meu também. Com o compromisso do ministro Ciro, vamos viabilizar esse recurso”, destacou.

Ciro se mostrou favorável ao pedido e reforçou o compromisso do presidente Bolsonaro com o Acre. “Para nós, levar água de qualidade a quem precisa é um ato de humanidade. Contem conosco”, disse.

Após pedido da senadora, o Projeto de Estudos Geofísicos para Locação de Poços para Abastecimento Humano e Diversidade do Município de Rio Branco será realizado pela Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM do Ministério de Minas e Energia.