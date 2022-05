Sicredi Biomas lança edital do Fundo Social 2022; entenda como funciona

Nesta quarta-feira (18/5) a Sicredi Biomas realiza o lançamento oficial do edital do Fundo Social 2022. O Fundo Social da Sicredi Biomas tem por objetivo fortalecer ações desenvolvidas por entidades evidenciando as causas da Cidadania Corporativa do Sicredi: Cooperação, Educação e Desenvolvimento local.

Entidades dos estados do Acre, Amazonas e Mato Grosso devem ser beneficiadas com as ações do Fundo Social da Sicredi da Biomas em 2022. Neste ano estarão disponíveis R$1.082.700,00. Dentro deste valor, também é agregado as sobras do Fundo que não foram utilizados no ano anterior. As inscrições devem ser realizadas entre os dias 18/05 e 05/06 através do site www.sicredi.com.br/ nacomunidade/fundosocial

Para participar do processo de seleção as entidades devem cadastrar projetos que tenham foco o trabalho em equipe e a cooperação entre pessoas, como atividades esportivas coletivas, mobilização social e de integração, entre outros. Como é o caso da APAE-ARA, que em 2021 recebeu apoio do Fundo Social da Sicredi Biomas para estruturar a brinquedoteca da associação. Segundo a diretora pedagógica da APAE-ARA, Tatiane Ramalho, “através desse incentivo destinado pela Sicredi Biomas, as entidades conseguem se fortalecer e melhorar ainda mais a qualidade de atendimento às pessoas com deficiência, que é o caso da nossa APAE.”

De acordo com o presidente da Sicredi Biomas, Eduardo Ferreira, “o Fundo Social foi aprovado pelos associados em 2019 e faz parte do nosso DNA, que é valorizar e apoiar as comunidades locais, com foco na cooperação e no desenvolvimento da sociedade”. O presidente finaliza dizendo que espera os projetos apresentados neste ano promovam de fato a transformação das comunidades.

A divulgação das entidades selecionadas para serem apoiadas financeiramente pelo Fundo Social da Sicredi Biomas 2022 está previsto para ocorrer no dia 22 de junho.

Sobre a Cooperativa

A Sicredi Biomas está atuando há 33 anos contribuindo com a qualidade de vida das pessoas e das comunidades. Tem área de atuação em 15 municípios de Mato Grosso, todos os 22 do Acre e mais 22 municípios do sul do Amazonas. Teve resultado financeiro em 2021 de mais de 54 milhões de reais e administra um montante de mais 2 bilhões de reais.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 4,9 milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 23 estados* e no Distrito Federal, com mais de 2.000 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros (www.sicredi.com.br).