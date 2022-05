Sucuri–verde de 6 metros é flagrada predando capivara em rio; veja vídeo

“Foi um dos encontros mais emocionantes da minha vida. Já trabalhei com serpentes, mas encontrar uma sucuri gigante, em um rio de água completamente cristalina, foi muito especial. Lidar com a natureza é muito enriquecedor, temos a oportunidade de viver situações impressionantes”, descreve.

Do acervo pessoal, direto para as redes sociais. O fotógrafo encantou seus seguidores com as imagens da serpente. Hudson explica que o vídeo foi gravado após um tempo de observação e respeito ao animal.