Uma das vítimas de acidente com helicóptero no AC pode perder movimento das pernas

A última pessoa resgatada após o acidente com um helicóptero em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, ainda aguarda transferência para o Pronto-Socorro de Rio Branco.

Se trata do mecânico que estava no voo. De acordo com a direção clínica do Hospital de Urgência e Emergência, ele pode perder o movimento das pernas por conta do quadro delicado que demanda uma neurocirurgia.

SAIBA MAIS: Sete pessoas já foram resgatadas após acidente envolvendo helicóptero no interior do Acre

O fato ocorreu neste domingo (8), nas proximidades do Rio Croa. A aeronave particular que fez um pouso de emergência estava a serviço da Fundação Nacional do Índio (Funai). Além do mecânico, dois bebês gêmeos, seus pais, o piloto e um técnico de enfermagem foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros.

A última vítima deve chegar a Rio Branco ainda nesta terça-feira (10) pelo Tratamento Fora de Domicílio (TFD).

“Ele chegou por volta das 19h de segunda, continua internado na enfermaria, teve fratura na segunda vértebra lombar. É um quadro delicado, precisa ser operado pela neurocirurgia para não lesionar os nervos. Corre risco de perder os movimentos das pernas. Ele está acordado, sente as pernas, está só com uma mudança na sensibilidade. Foi solicitado TFD e está aguardando a liberação para ser transferido para Rio Branco ainda nesta terça”, disse o diretor clínico da unidade ao G1 Acre.

O piloto e técnico de enfermagem, que foram os primeiros a deixarem o local do acidente, já tiveram alta. Os dois bebês indígenas e seus pais seguem internados.