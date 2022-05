Sete pessoas já foram resgatadas após acidente envolvendo helicóptero no interior do Acre

O Corpo de Bombeiros do Acre informou nesta segunda-feira (9) que já subiu para sete o número de pessoas resgatadas após um acidente de helicóptero em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

O fato ocorreu neste domingo (8), nas proximidades do Rio Croa. A aeronave particular que fez um pouso de emergência estava a serviço da Fundação Nacional do Índio (Funai).

SAIBA MAIS: Helicóptero da FUNAI que caiu em Cruzeiro do Sul é localizado pelos Bombeiros

Inicialmente, o governo do Estado havia informado que quatro pessoas tinham sido resgatadas, mas os dados foram atualizados. Dois bebês gêmeos, seus pais, um mecânico, o piloto e um técnico de enfermagem são as vítimas. Todos estavam com escoriações leves.

O mecânico foi o último resgatado, nesta segunda-feira.

Após o pouso, apenas o piloto e o técnico de enfermagem conseguiram sair da aeronave, que estava no meio da mata, para pedir socorro em uma comunidade próxima ao local.