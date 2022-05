Vai mudar para onde? Veja os países com os maiores salários

Que a inflação alta tirou o poder de compra dos brasileiros, isso todo mundo já sabe. E o salário parece ainda mais mínimo. Só que em outras partes do mundo a situação é bem diferente. Veja só quais são os países com os maiores salários.

Os dados foram coletados pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Antes de falar dos melhores salários, vamos destacar a situação do Brasil. Na América Latina é o segundo pior quando o assunto é salário mínimo.

Maiores salários

Segundo os dados divulgados pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), no ranking de piores salários do mundo, o primeiro lugar fica com o México (US$ 1,4/hora).

Já no caso do Brasil, a média é de US$ 2,2 por hora. Uma situação nada confortável para os brasileiros, principalmente diante de uma inflação tão alta.

Só para se ter uma ideia, o levantamento mostrou que o salário mínimo ideal no Brasil teria que ser de R$ 5.997,14. Muito acima dos atuais R$ 1.212.

Por outro lado, países como a Nova Zelândia oferecem salários atrativos. É o quinto país no ranking dos maiores valores pagos aos trabalhadores. Algo em torno de US$ 11,8 a hora.

A Alemanha também demonstra nos salários a força da economia. O trabalhador ganha em média US$ 12 a hora. O equivalente a R$ 56,3.

E a Alemanha segue criando novas oportunidades de trabalho, com uma demanda por 400 mil trabalhadores agora em 2022. Tem oportunidade para pessoas de outros países com disponibilidade para mudança, principalmente na área de tecnologia.

A França ocupa o terceiro lugar no ranking dos melhores salários mínimos do mundo, com US$ 12,2 a hora. Além disso, a carga horária semanal fica em 35 horas.

Ainda de acordo com o levantamento, o segundo país é Luxemburgo. O salário mínimo é seis vezes maior que o brasileiro e fica em US$ 12,6 por hora trabalhada.

E no topo da lista com o melhor salário mínimo do mundo está a Austrália. Um trabalhador recebe em média US$ 12,9 a hora, ou seja, em torno de R$ 60.