Após cirurgia cardíaca em SP, médico Fabrício Lemos retorna ao AC: “Agradecer a Deus pela vitória”

Após ser submetido a uma cirurgia cardíaca no último dia 31 de maio, no Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo, o médico Fabrício Lemos retornou ao Acre.

Em seu Facebook, Lemos disse que já está em em casa e se recuperando e agradeceu o carinho recebido e também à equipe médica que o atendeu aqui no Acre e em São Paulo.

“Agradecer a Deus pela vitória, a Dra Cecília e equipe na Beneficência portuguesa, à minha família, minha esposa Elen Andrade Lemos ,aos colegas médicos que me ajudaram aqui em Rio branco, equipe do Tj e Barral y Barral,aos amigos que torceram pela minha recuperação e estiveram em oração, já estou em Rio Branco, e já já na ativa total, por enquanto seguir as recomendações médicas, de iniciar lentamente as atividades do dia a dia. Obrigado a todos Deus abençoe a todos ricamente”, escreveu.

Fabrício sempre teve uma arritmia Wolff-Parkinson-White, que foi se complicando a cada dia. Em São Paulo, se submeteu a uma cirurgia cardíaca de 4 horas, na época ele revelou ao ContilNet que “foi bem tenso, por três vezes tiveram que me reverter com choque, minha frequência chegou entre 250 a 300”.

Especializado em urgência e emergência e em medicina do trabalho, o pediatra Fabrício Lemos de Souza, 41 anos, é uma referência no Acre. Ele é natural de Brasília, mas veio para o Acre com dois anos de idade. Também já foi diretor do Pronto-Socorro de Rio Branco.