Blog do Ton: Em fala no Senado sobre o papel da mulher na política, Mailza mostra que é gigante e causa ‘reboliço’

Era para ser apenas uma fala sobre o papel da mulher na política, mas tornou-se uma verdadeira rede de apoio, com a comoção de muitos senadores. A senadora Mailza (PP-AC), durante fala no Plenário, afirmou que as mulheres terão papel fundamental nas eleições deste ano.

Anunciou que coordenará o processo do partido ao qual é filiada no pleito de outubro, o Progressistas, e mobilizou senadores ao falar do decreto que estabeleceu o Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres. Completam-se 15 anos neste mês.

“Vamos acabar com qualquer tipo de violência contra as mulheres. O nosso lugar quem decide somos nós. Quando uma mulher é agredida na política, a democracia é a maior vítima”.

A senadora, que se agiganta sem se esforçar, recebeu uma série de mensagens de solidariedade. Relembrou de seu projeto de lei, que tratava da valorização do espaço da mulher na política e hoje luta pelo seu. No Senado, tem aliados solidários. Tem, no Acre, bons aliados como o prefeito Tião Bocalom. Que esse número cresça.

Senador Eduardo Girão (Podemos-CE)

“Mailza é uma mulher exemplar, de valores, princípios, que representam o estado do Acre. Que haja bom senso, um final feliz e com justiça. Espero sabedoria”.

Eliziane Gama (Cidadania-MA)

“Minha solidariedade e indignação. Esse é um problema que precisamos enfrentar. Nós precisamos mostrar para o Brasil que ninguém irá nos deter. Siga firme, senadora Mailza!”

Rose de Freitas (MDB-ES)

“Senadora Mailza, sinto todas as suas dores. Nós somos mulheres e estamos aqui, olhando, e não temos nenhuma resposta. Nós não tivemos coragem, sabendo do tamanho da discriminação contra as mulheres. O seu Estado, as pessoas, vão observar isso. [Desejo] Força, coragem e enfrentamento. Você é preciosa nessa Casa. Você, se eleita novamente, vale muito. Seu Estado erra muito nisso. A história vai cobrar”.

Leila Barros (PDT-DF)

“Minha colega, minha amiga, estamos solidárias à você. E estaremos de olho no desdobramento, porque trata-se de uma senadora que tem feito um excelente trabalho”.

Esperidião Amin (PP-SC)

“A senhora estudou, trabalhou, presto a minha solidariedade”.

Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE)

“Enquanto tive a responsabilidade de governar a bancada do Governo, Mailza foi uma colaboradora dedicada, efetiva, nunca se furtando de colaborar”.