Cachorro incendeia casa após conseguir ligar as chamas do fogão

Câmeras de segurança flagraram toda a ação do cão, que usou as patas dianteiras para ligar as chamas. Diante do incêndio de grandes proporções, vizinhos acionaram o Corpo de Bombeiros, conforme o jornal The Mirror.

Os agentes ficaram chocados ao entrarem na casa e se depararem com apenas dois cães, sem humanos. Segundo os bombeiros, uma panela sobre uma das bocas do fogão continha comida do dia anterior. Devido ao calor, a gordura escapou do objeto, espalhando pelo fogão. Toda a residência foi danificada pelo fogo. Por sorte, nenhum dos dois pets ficou ferido.