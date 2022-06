Caso Bruno e Dom: indigenista pediu para não aparecer em reportagem por causa de ameaças

Parte das provas da atuação criminosa, Bruno Araújo Pereira estava ajudando a recolher. Em novembro do ano passado, Bruno descia o mesmo trecho do rio onde seria morto. No barco, voluntários de várias aldeias. Ele já havia deixado a Funai, numa licença sem vencimentos. O trabalho era treinar os indígenas para patrulhar o território.

Parte das provas da atuação criminosa, Bruno Araújo Pereira estava ajudando a recolher. Em novembro do ano passado, Bruno descia o mesmo trecho do rio onde seria morto. No barco, voluntários de várias aldeias. Ele já havia deixado a Funai, numa licença sem vencimentos. O trabalho era treinar os indígenas para patrulhar o território.

Monica Yanakiew: o Bruno pediu para não aparecer na reportagem, porque ele não é uma pessoa querida lá, pelos infratores, pelos garimpeiros, pelos pescadores ilegais. E ele estava sendo ameaçado.