Chocante: saiba o valor que Luva de Pedreiro tem nas duas contas bancárias

A polêmica em torno da relação de Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, e seu empresário Allan Jesus, acaba de ganhar um novo capítulo. Os novos gestores da carreira do influenciador, que preferiram não ser identificados neste momento, disseram com exclusividade à coluna LeoDias o estado chocante que se encontra a conta bancária do jovem.

De acordo com os novos empresários, Luva de Pedreiro possui no banco duas contas que juntas totalizam um valor de R$ 7.500 e ainda enfatizam que se Allan Jesus disser que existe outra conta bancária além dessas, isso não é de conhecimento algum do influenciador.

Aos 20 anos de idade, Iran Ferreira, mais conhecido como Luva de Pedreiro, resolveu fazer vídeos bem-humorados no TikTok mostrando sua habilidade no futebol. Pouco tempo depois, viralizou- Reprodução/ Instagram Morador da pequena cidade de Tábua, na Bahia, Iran conseguiu inovar nas redes usando um toque de autenticidade e de simplicidade. Não demorou muito e o jovem se tornou um fenômeno. Jogadores da seleção brasileira como Neymar, Richarlison e até mesmo o filho de Cristiano Ronaldo já fizeram menção ao baiano nas redes- Reprodução/ Instagram Ao Esporte Espetacular, da TV Globo, o jovem revelou um pouco da vida difícil. De família simples, Iran auxilia, desde os 7 anos, nos cuidados em casa enquanto o pai trabalha em uma fazenda. Capinar a terra, cuidar dos animais e tomar conta da simples residência da família foi a vida que Luva de Pedreiro aprendeu a viver- Reprodução/ Instagram Apaixonado por futebol, decidiu comprar uma luva numa casa de material de construção, porque não tinha condições de comprar uma profissional, para jogar com os colegas. “Eu pensei, quer saber, vou botar meu nome assim para ninguém me menosprezar. Resolvi a crítica assim”, disse o rapaz- NReprodução Pouco tempo depois, o jovem ganhou as redes gravando vídeos onde marca gols e comemora de maneira engraçada. Os bordões “receba!”, “síi” e “obrigado, meu Deus” têm histórias. Segundo o jovem, o primeiro é para rebater as críticas: “Quando eu marco, eu olho para a câmera e digo como um desabafo mesmo”, disse IranN- Reprodução/ Twitter ”Já o “Síí”, eu não vou mentir, veio do Cristiano Ronaldo, que eu sou muito fã. O “graças a Deus pai” e “Pai, Filho e Espírito Santo” é porque eu tenho muita fé em Deus”, completouN- Reprodução/ Twitter Com o sucesso, o jovem acumula mais de 14 milhões de seguidores no Instagram e mais de 16,9 milhões no TikTok, um crescimento meteórico. Ainda assim, Iran segue mantendo o modelo do sucesso: uma bola de futebol, um campo de terra batida de sua cidade, um gol e a indispensável luva de pedreiro- Reprodução/ Instagram Ao explodir nas redes sociais, Iran Ferreira alcançou a fama que todos sonham, fechou contratos publicitários com grandes marcas, como a Amazon, e marcou presença em grandes eventos, como a final do campeonato europeu de clubes em Paris, na França – Reprodução/Instagram Em 19 de junho, no entanto, algo supostamente mudou. Durante uma live nas redes sociais, Iran se mostrou irritado com as cobranças que tem sofrido quanto a não mudar de casa e de cenário onde grava. Luva de Pedreiro chegou a responder alguns seguidores que o indagaram durante o bate-papo –Reprodução/ Instagram “Graças a Deus, pai. Estou aqui pelos meus seguidores. O que meus seguidores falarem comigo aí… Tá ligado? Eu não bebo não, parceiro. Estou são. Tá ligado? Mas eu quero desabafar nessa p… Estou de saco cheio, já”, comentou ele, exaltado- Reprodução/ Instagram Depois das falas de Luva, fãs chegaram a sugerir que ele precisaria de ajuda. Para alguns, ele virou uma celebridade mundial e não estaria aguentando a pressão. Outros imaginam que Iran pode ter se desentendido com o empresário- Twitter/Reprodução Essa, inclusive, não é a primeira vez que a equipe de gerenciamento da carreira de Iran vira alvo de suspeitas e críticas do público. Em abril, ao receber a placa de prata do YouTube, devido a marca de 100 mil inscritos na plataforma, o Luva de Pedreiro viu seu nome perder espaço para o nome da ASJ Consultoria –Reprodução/ Twitter Mesmo que o canal de Iran no YouTube fosse denominado apenas como Luva de Pedreiro, a empresa de Allan Jesus, o empresário, solicitou personalização na placa com o nome adicional. Desse modo, ao publicar a foto segurando o presente, o jovem foi alertado por fãs e personalidades da plataforma sobre o que estava acontecendo- Reprodução/ Instagram Essa situação e o recente anúncio de pausa nas gravações dos vídeos acenderam alerta do público. No fim da tarde do dia seguinte, porém, o jovem voltou a aparecer nas redes mostrando uma partida de futebol –Reprodução/ Instagram

Como já noticiado, a coluna LeoDias realizou uma apuração com uma fonte da área de marketing de influência que uma vez sondou uma cotação nas mídias do Luva. O resultado? Números altíssimos!

Para se ter uma ideia, o início foi tão promissor, que mesmo sem exclusividade com alguma empresa, seu primeiro grande faturamento foi de R$ 300 mil. A explosão veio logo na sequência, há dois meses, quando o jovem baiano virou o sonho de consumo da Amazon Prime Video para a divulgação do cardápio de eventos esportivos do serviço de streaming. O contrato rendeu a ele nada menos que R$ 1 milhão.

Para onde foi esse dinheiro?

O que falta entender é sobre como todo esse dinheiro foi gerenciado, visto que mesmo após o estouro nas redes sociais o jovem continua residindo em uma casa simples, no interior da Bahia. Até nessa terça-feira (21/6), a carreira do talentoso tiktoker estava sob o guarda-chuva da ASJ Consultoria, do empresário Allan Jesus, mas após as polêmicas, agora é gerida por outros nomes, que preferiram não ser identificados.