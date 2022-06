Concurso Receita Federal: escolha da banca já está em andamento

O concurso Receita Federal está avançando e o processo para a escolha da banca organizadora já foi iniciado. A informação foi passada com exclusividade à Folha Dirigida na tarde desta terça-feira, 28.

Em resposta, o órgão esclareceu que:

“O processo de seleção e contratação de banca examinadora está em curso, e mais informações sobre o certame serão apresentadas quando da publicação do Edital.”

No entanto, o nome das organizadoras que estão nessa disputa ainda não foram revelados.

A escolha da banca organizadora é passo fundamental para a publicação do edital. A selecionada é a responsável por etapas como receber as inscrições e aplicar as provas do concurso.

Concurso Receita deve ter provas em dois meses pós edital

O concurso da Receita deverá andar de forma ágil. Na portaria que autorizou a seleção já há a menção de reduzir o prazo para aplicação das provas.

O órgão quer aplicar as provas do concurso Receita dois meses depois da publicação do edital. Ou seja, os exames podem acontecer ainda em 2022, caso o edital saia até o início de outubro.

O prazo para a publicação do edital é até o fim deste ano, já que a portaria demanda seis meses para o lançamento oficial.

+ Concurso Receita 2022 será nacional e terá provas no mesmo dia

A redução do prazo entre edital e provas já consta na portaria autorizativa. Ele era de quatro meses e agora será de apenas dois. Essa mesma autorização tem sido comum em outros concursos federais, como aconteceu na PF, PRF e CGU, por exemplo.

Edital do concurso Receita foi autorizado com 699 vagas

O tão aguardado concurso da Receita Federal foi finalmente autorizado neste mês de junho. O Ministério da Economia não surpreendeu e concedeu aval para as já esperadas 699 vagas nos cargos de analista e auditor.

+ Concurso Receita remuneração: veja quanto ganham o auditor e analista

Ambos exigem nível superior como escolaridade e tem ganhos atrativos. Veja mais detalhes:

Cargo Escolaridade Remuneraçao Vagas Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil Nível Superior R$21.487,09 230 Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil Nível Superior R$12.142,39 469 Total 699

A Receita Federal está com carência de pessoal grande em ambas as carreiras, já que está sem realizar concursos há anos. Para analista, por exemplo, o último foi em 2012, enquanto que para auditor, a seleção mais recente aconteceu em 2014.

Concurso Receita Federal poderá convocar até 873 aprovados

Fica a expectativa de que o órgão ainda utilize o seu cadastro de reserva. Para quem não sabe, a Receita Federal também poderá chamar excedentes em caso de autorização do Ministério da Economia.

De acordo com o Decreto 9.739 de 2019, o órgão pode solicitar e receber autorização para preencher 25% das vagas imediatas.

Dessa forma, a Receita Federal poderá, se autorizada, convocar mais 174 aprovados sendo 57 auditores e 117 analistas, totalizando 873 contratações.

Além disso, esse número ainda pode aumenta, caso o governo decida convocar mais aprovados por meio de despacho presidencial. Vale lembrar que nos concursos PF e PRF, por exemplo, o cadastro de reserva está sendo praticamente zerado.