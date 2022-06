Empresário preso acusado de agenciar menores no AC é solto e vídeo de reencontro com a família emociona

Uma determinação da justiça de Sena Madureira pela soltura de Aécio Teixeira, proprietário do Esconderijo Secreto, foi bastante comemorada. Um vídeo que circula em grupos de WatsApp mostra o exato momento em que ele chega em casa e é recepcionado calorosamente por seus familiares, dentre os quais a esposa e o filho.

Aécio tinha sido preso e levado para o presídio Evaristo de Moraes, em Sena Madureira, sob acusação de agenciamento de menores de idade em seu estabelecimento, ms a justiça acatou pedido da defesa e o colocou em liberdade.

Uma parte final do vídeo chamou a atenção dos internautas, onde aparece o advogado Saimon, responsável pela defesa de Aécio. O advogado fez uma declaração, no mínimo, fora do comum. “Movi o mundo. Peitei advogado, briguei com o diretor, briguei com o promotor. É assim que tem que fazer. É o meu nome que está em jogo”, disse ele.

O empresário saiu do presídio, mas está no monitoramento eletrônico, usando a tornozeleira. Nessas circunstâncias, ele precisa obedecer a várias normas para não regressar à unidade.