Fernanda Souza, após se assumir, revela detalhes íntimos de relação com outra mulher: “Autoconhecimento”

Fernanda Souza, dois meses depois de assumir seu namoro com Eduarda Porto, resolveu revelar que passou por “transformações potentes” durante os últimos anos. Em resumo, todo esse processo de autoconhecimento a ajudou a “acolher a descoberta de um novo amor”. Vale lembrar que a atriz se separou do cantor Thiaguinho em 2019, com quem ficou durante 4 anos. Portanto, ela tirou um ano sabático.

“Desde o meu período sabático, em 2019, fui, naturalmente, entrando em uma jornada de autoconhecimento. Estudar me faz compreender que o que aprendo sobre mim e me ajuda muito a entender como agir em todas as esferas da minha vida”, confessou a artista para a revista Harper’s Bazaar.

“Fui tendo tempo livre e lendo conteúdos na internet. Quando vi, já estava estudando hermetismo, access consciousness (processo terapêutico) e outras informações”, continuou.

Sendo assim, agora Fernanda Souza se prepara para seu novo trabalho: ser apresentadora do reality culinário Iron Chef Brasil, na Netflix. No entanto, a atriz já deixa claro que o programa não contará com as famosas broncas como acontece em formatos do tipo MasterChef.

Ou seja, a apresentadora brinca: “É um reality de alta gastronomia com uma chef como coapresentadora, focada na parte técnica. Estava com saudades, foi um projeto que me apaixonei pela proposta toda. A gente está muito acostumado àquela disputa agressiva ou muito ferrenha. A nossa é saudável, leve e gostosa, comi muito! Um dos motivos que me fez participar é que poderia provar todos os pratos”.

Fernanda Souza fala sobre namorada

Contudo, voltando a falar sobre Eduarda Porto, o casal assumiu o romance em abril, mas ainda moram em casas separadas.

Desse modo, ela conta: “Quando meu dia seguinte está menos cheio, vou dormir na casa da Duda. Foi por causa do autoconhecimento que eu entendi o quanto falar sobre esse assunto me faz bem, iluminou completamente a minha relação com a minha família, e até me ajudou a acolher a descoberta de um novo amor. O tempo investido em olhar pra dentro traz transformações amorosas e potentes. Quando você se conhece e se ama, você banca quem você é”.