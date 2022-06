Friale prevê fortes ondas de frio polar no Acre com temperaturas abaixo de 11ºC

O pesquisador Davi Friale publicou a previsão para o mês de julho. Segundo o ‘mago do tempo’, o mês que inicia nesta sexta-feira (1) é caracterizado pelas fortes incursões de ar frio, “de origem polar, cujas temperaturas, em poucas horas, caem brusca e acentuadamente. São massas de ar muito seco, deixando os dias ensolarados e as noites estreladas”, descreveu.

“Deverão entrar no Acre, pelo menos, duas ondas polares significativas neste mês de julho de 2022. A primeira deverá ocorrer ainda na primeira quinzena do mês, com queda brusca e acentuada da temperatura em todo o Acre, mas principalmente em Rio Branco, Brasileia e municípios vizinhos, cujas temperaturas mínimas poderão ficar abaixo de 11ºC”, prevê Friale.

Ele diz que as chuvas vão reduzir drasticamente em julho, mas ainda assim ficarão acima da média.

“As temperaturas mínimas, em Rio Branco e Brasileia, no mês de julho, giram entre 15 e 18ºC, enquanto em Tarauacá e Cruzeiro do Sul, entre 17 e 20ºC”, concluiu.