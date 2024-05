Fãs estão há mais de 17 horas em fila para compra de ingresso de Bruno Mars: ‘Caos generalizado’

Filas e mais filas! Nesta quarta-feira (8), às 13 horas, as vendas nas bilheterias oficiais do show de Bruno Mars no Rio de Janeiro serão abertas para o público geral. Para terem a certeza de que garantirão o ingresso, fãs do cantor formam fila na porta do Estádio Nilton Santos, o Engenhão, na Zona Norte do Rio, há mais de 17 horas.