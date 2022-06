Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda-feira

Ambição

Data estelar: Lua quarto minguante em Peixes

Permite que a ambição seja o combustível de tuas realizações, porque, se por um lado dizem que ela seria nociva, pelo outro ela exerce um papel importante para te motivar a seguir em frente nessa luta nem sempre atraente, que é existir entre o céu e a terra.

Cada dia tem seus males próprios, porém, é melhor ser, dos males, o menor, portanto é preferível que deixes a ambição tomar as rédeas e ela te motivar, a continuares esperando que teu progresso se resolva por si só, como um milagre. Há milagres, sim, porém, todos requerem instrumentos, e se tu não te tornas o instrumento principal de teu próprio destino, podem continuar acontecendo coisas maravilhosas por aí, mas para ti passarem em brancas nuvens.

Deixa tua consciência conversar com a ambição.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Conclua o que estiver em andamento, porque você precisa chegar ao futuro carregando um mínimo de bagagem, pois, assim você aproveitará e se engajará em todas as novidades que o futuro lhe reserva. Sem malas, sem memórias.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Há coisas que precisam acontecer, coisas que você espera e deseja e, também, outras inesperadas que nem dá para imaginar. Enquanto isso, sua alma precisa, também, se dedicar a colocar a vida em ordem e resolver perrengues.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Pode uma aventura ser segura? Ou se você prezar pela segurança toda aventura teria de ser banida? É em torno do equilíbrio entre viver em segurança e continuar se aventurando que sua alma precisa resolver os dilemas.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

O tempo, definitivamente, não espera por ninguém. Portanto, é preciso você assumir uma postura para dar conta do que acontece. Ou você deixa a vida seguir seu curso, ou você toma a iniciativa de fazer acontecer.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Agora é o tempo em que sua alma precisa refletir sobre o quanto deixou de fazer, mas não para azedar o coração, e sim para, no futuro, não perder tanto tempo se encantando com caminhos que não estão ao alcance.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Onde houver gente haverá confusão também, porque, apesar de tudo, as pessoas continuam tendo vida própria, elaborando suas próprias opiniões e argumentos a respeito do que acontece, não sendo previsíveis nesse sentido.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Apesar de todos os pesares, demoras e contratempos, você verá avanço nas questões de seu interesse. Evidentemente, esse avanço é menos um produto do acaso e muito mais o resultado de o quanto você vem se esforçando.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

A essa altura do campeonato seria melhor você desistir de tudo que anda roubando tempo e que não produz resultados motivadores, porque com você se renovando, a vida também ofereceria oportunidades diferentes.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Nunca espere obter o mesmo resultado tomando as mesmas atitudes que em outros tempos garantiram sucesso. A vida se renova, e o faz através de sua presença também, por isso é tão importante haver mudanças.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Quem é a favor e quem é contra seus planos? É muito importante você ter clareza a esse respeito, porque neste momento sua alma precisa saber com quem contar e com que lutar para não se atrapalhar. Em frente.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Há um ritmo a ser sustentado diariamente que, apesar de não ser uma brincadeira fácil de suportar, ainda assim demonstra, através dos resultados, ser essencial. Nem tudo há de ser prazeroso entre o céu e a terra.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Brinque com a realidade e tudo será mais criativo e alegre do que se você transitar por aí com o coração amargurado por abdicar de seus desejos para cumprir obrigações. As obrigações não hão de amargurar você.