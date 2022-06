Jorge Viana e Jenilson Leite se encontram e JV entrega: “Estamos conversando para estarmos juntos”

Após o Partido dos Trabalhadores (PT) no Acre, indicar que, neste momento, Jorge Viana é pré-candidato ao Senado, e que iniciaria um amplo processo de diálogo com os partidos que compõem a Federação e o arco de aliança nacional (PT, PC do B, PV, PSB, Solidariedade, PSOL e Rede) em busca de um bloco de esquerda no estado, PT e PSB se reuniram na tarde desta sexta-feira (3).

O encontro contou com o presidente do PT, Manuel Lima, o presidente do PSB, César Messias, além dos pré-candidatos majoritários das duas siglas: Jorge Viana, do PT, e Jenilson Leite, pré-candidato ao Governo pelo PSB.

Por conta da composição nacional, onde Lula, o candidato do PT a Presidência da República, tem como vice Geraldo Alckimin, do PSB, uma chapa com Jenilson e Jorge já é dada como certa aqui no Acre.

Jorge confirmou que há conversas para estarem juntos nas urnas em outubro: “Acabamos de ter uma boa conversa sobre o caminho da boa política para o Acre e para o Brasil. O que nos une é o propósito de trabalhar por dias melhores para nosso povo. Estamos conversando para estarmos juntos na defesa da democracia e na luta para recuperar a dignidade de vida das famílias, hoje tão maltratadas pela carestia, o desemprego e o desgoverno. Só dependemos da força de vocês, com a benção de Deus”.