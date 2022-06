Morador de Alto Alegre arruma namorada pela internet e cai em golpe

O fato ocorreu depois que a vítima conheceu a mulher pelas as redes sociais e manteve o contato por aproximadamente uns 30 dias, durante as relações virtuais no curto período, passou a realizar transferências de valores pelo PIX, na conta da uma suposta sobrinha da infratora.

No ultimo final de semana marcou encontro com a mulher que foi até a cidade de Alto Alegre, a “passeio” na casa da vitima, que aproveitou o momento para realizar o crime.

A vitima saiu para trabalhar e deixou a mulher na residência, momento que esta subtraiu vários pertences da vítima e deu no pé. Isto é: subtraiu um notebook e uma quantia considerável em dinheiro.

A vítima procurou a polícia para informar o fato que está sendo apurado.

Fonte. Rondonianews