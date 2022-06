Mulher é baleada na frente da própria casa, na Cidade do Povo

Francilene França Batista, 23 anos, foi ferida com dois tiros na frente da própria residência na manhã deste sábado (4), na Quadra 7 do Conjunto Habitacional Cidade do Povo, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Francilene estava na frente da casa dela quando foi abordada por um homem que estava em uma motocicleta e que, de posse de uma arma de fogo, realizou dois disparos contra Francilene, que foi ferida na perna direita e no abdômen.

O marido da vítima, ao ver a mulher ferida e sabendo que o atirador poderia voltar para terminar de matar ela, levou ela da Cidade do Povo até o Parque industrial, no Residencial Rosa Linda, para aguardar por socorro. O homem acionou uma ambulância e a Polícia Militar.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma ambulância de suporte avançado. Os socorristas prestaram o atendimento e encaminharam a vítima em estado de saúde estável ao pronto-socorro de Rio Branco.

Ainda segundo informações da polícia, a tentativa de homicídio ocorreu porque os faccionados da Cidade do Povo acusaram Francilene de ser “X-9” (dedo duro) e por esse motivo houve a decretação da morte da vítima.

Policiais militares do 2° Batalhão estiveram no local, realizaram ronda ostensiva e não tiveram êxito em prender o autor do crime.

O caso será investigado por agentes da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).