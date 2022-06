O que se sabe sobre incêndio em centro para dependentes químicos que deixou 11 mortos

Um incêndio em um centro de tratamento para dependentes químicos, na noite de quinta-feira (24), deixou 11 pessoas mortas em Carazinho, no Norte do Rio Grande do Sul. Todas as vítimas eram homens, sendo que 10 morreram no local e um deles em um hospital.

A Polícia Civil investiga o caso e a perícia deve determinar a causa do fogo, bem como realizar a identificação das vítimas. Confira abaixo o que se sabe e o que falta saber sobre o caso.