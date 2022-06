Onda de frio polar chega ao Acre neste sábado e Friale prevê possíveis temporais

Mais uma onda de frio polar chega ao Acre neste sábado (18). A informação foi repassada pelo pesquisador Davi Friale.

“O dia começa quente, porém, a chegada de uma onda de frio polar deixa o tempo instável, com chuvas, que podem ser fortes e acompanhadas de temporais, principalmente a partir da tarde e durante a noite para o dia seguinte. A partir do fim da tarde, os ventos passam a soprar, entre fracos e calmos, com rajadas moderadas, devido à chegada de uma fraca onda de frio polar”

O pesquisador diz a onda de frio polar será moderada. “A temperatura não sofrerá queda acentuada, porém, as mínimas, ao amanhecer de domingo e de segunda-feira, deverão oscilar entre 17 e 19ºC, em Rio Branco, Brasileia e cidades próximas, e entre 19 e 21ºC, em Tarauacá, Feijó, Cruzeiro do Sul e municípios vizinhos. No domingo, dia 19, o tempo fica bom, sem chuvas, mas ventilado e com temperatura amena, caracterizando uma leve friagem no leste e no sul do Acre”, finaliza.

Temperaturas neste sábado:

– Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, com mínimas oscilando entre 19 e 21ºC, por volta das 23h, e máximas, entre 30 e 32ºC, durante a tarde;

– Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus, com mínimas oscilando entre 18 e 20ºC, por volta das 23h, e máximas, entre 30 e 32ºC, durante a tarde;

– Plácido de Castro e Acrelândia, com mínimas oscilando entre 19 e 21ºC, por volta das 23h, e máximas, entre 30 e 32ºC, durante a tarde;

– Sena Madureira e Manuel Urbano, com mínimas oscilando entre 20 e 22ºC, por volta das 23h, e máximas, entre 31 e 33ºC, durante a tarde;

– Tarauacá e Feijó, com mínimas oscilando entre 21 e 23ºC, e máximas, entre 31 e 33ºC;

– Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, com mínimas oscilando entre 23 e 25ºC, e máximas, entre 31 e 33ºC;

– Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão, com mínimas oscilando entre 22 e 24ºC, e máximas, entre 31 e 33ºC.