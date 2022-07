Os 7 cursos mais populares em 2022

Descubra quais são os cursos mais procurados no ano de 2022 para você fazer muito sucesso no mercado de trabalho.

Saiba quais são os sete cursos mais procurados em 2022 pelo mercado de trabalho e escolha as melhores opções para investir em sua carreira profissional. Compare cursos em diversos setores para escolher a melhor opção para você investir em seus estudos.

Estudar é sempre uma ótima opção quando ao assunto é melhorar o currículo profissional. Atualmente o mercado de trabalho brasileiro é extremamente competitivo o que faz com que um currículo com o ensino fundamental seja pouco para disputar vagas de emprego simples. Investir em estudos é uma excelente forma de mudar a perspectivas das empresas sobre você e garantir melhores oportunidades de emprego.

Muita gente que trabalha o dia inteiro está tendo uma boa oportunidade de estudo com os cursos online. Eles são uma ótima forma de investir nos seus estudos sem precisar se preocupar muito com preços altos e com o horário de estudo, grande parte do ensino online permite que você faça seus horários e cumprindo uma carga horária você consegue um certificado que comprova que você é um profissional qualificado.

Quem procura por cursos baratos e de ótima qualidade pode escolher entre as diversas opções de cursos da crehana.com . Por lá você consegue encontrar muitos cursos online disponíveis e realizar estudos em setores diferentes sempre priorizando seus gostos ou as necessidades do mercado de trabalho, dessa forma estudar fica bem mais simples já que você não precisa perder muito tempo indo a uma instituição de ensino.

O único problema dos cursos online é que existem milhares de opções diferentes de curso, muitas vezes escolher o que é melhor para você ou para o seu currículo pode ser complicado. Existem setores que a cada vez mais são valorizados no mercado de trabalho, investir em estudos nessas áreas é uma excelente forma de garantir um bom futuro profissional, mas para que as coisas aconteçam da melhor forma o possível é importante conhecer os principais cursos de 2022.

Cursos mais procurados em 2022

Quando o assunto é estudar online existem milhares de opções de cursos diferentes que você pode escolher para sua carreira. Muitos dos cursos mais procurados em 2022 são os que mais contratam profissionais na atualidade, e os que não são para isso servem para que você tenha uma boa base para se tornar um profissional autônomo. Existem milhares de opções de cursos online em plataformas como Crehana, porém são sete deles que se destacam mais no mercado de trabalho, conheça um pouco mais sobre eles:

Curso de Manejo de Estresse

Muitas vezes o que pode te tornar um profissional mais qualificado é ter conhecimentos em áreas diversas, um dos setores mais importantes para isso é cuidado pessoal. O curso de manejo de estresse pode abrir muitas portas para você no mercado de trabalho, as grandes empresas atualmente estão procurando por muitos profissionais capazes de ensinar isso e praticar.

Conhecer sobre manejo de estresse também melhora sua qualidade de vida, portanto esse curso é recomendado não só para o mercado de trabalho como também para todo mundo que pretende ter mais cuido com você mesmo.

SEO técnico

SEO é um conjunto de técnicas de escrita e de marketing digital que ajuda você a posicionar uma página web em lugar melhor no Google. Esse mercado tem crescido cada vez mais, afinal de contas o que mais movimenta visualizações e principalmente faz crescer o nome de uma marca é ter acesso a conteúdos dela online.

Esse curso além de ser muito procurado por grandes empresas de marketing também abre oportunidades para que você seja um profissional autônomo. Quem quer investir em uma profissão repleta de oportunidades certamente pode encontrar muitas delas estudando SEO técnico.

Curso de persuasão online e técnicas de venda

Alguns cursos profissionalizantes são um diferencial enorme na hora de encontrar uma vaga de emprego. Um desses cursos é de persuasão online e técnicas de venda. Quem trabalha com o setor de vendas sabe que quanto mais técnicas conhecem para isso, mais sucesso você consegue em vendas, estudar esse setor pode te garantir muitas habilidades que servem para ser um grande diferencial no seu currículo.

Comunicação assertiva em torno do mundo digital.

Hoje em dia as formas de se comunicar estão sofrendo uma drástica mudança devido as redes sócias. Muitas vezes gírias e termos são resumidos utilizando dessa redes sociais, algo que aproxima tanto quem digita quanto quem lê, afinal de contas a linguagem informal ajuda a superar barreiras.

Porém, essa supressão de termos muitas vezes pode se tornar um problema, o curso de comunicação assertiva é uma forma de garantir que você domina técnicas efetivas de se comunicar através das redes sociais com muito mais agilidade.

Curso de Reação de Empresa

O ano de 2022 está marcado pela ressurgência de muitas empresas que quase faliram. Porém, esse processo não é algo simples e exige muito conhecimento para solucionar problemas. Isso fez com que esse cursos se tonasse extremamente popular e profissionais do ramo são considerados de extrema importância nesse momento.

No curso você aprende um pouco mais sobre como resolver problemas dentro de uma empresa e fora dela. Portanto, você se torna um profissional capaz de reerguer uma empresa mesmo que ela esteja quase fechando as portas.

Facebook e Instagram Ads Intermediário

O Facebook e o Instagram são duas das redes sociais mais populares do mundo, os cursos que envolvem a geração de propagandas para elas são um dos mais importantes do setor de marketing. Esse curso assim como o SEO técnico pode te ajudar a trabalhar de forma autônoma, mas sempre é muito requisitado pelas grandes empresas que precisam e profissionais de marketing.

Bitcoin e tecnologias de criptomoeda

E por último um curso recente, mas que com certeza pode interessar muitas pessoas. As formas de ganhar dinheiro estão mudando a cada dia, aprenda como investir em criptomoedas de como fazer gestão delas para conseguir ter uma renda através disso.