PDT diz que tem interesse em indicar vice de Gladson: “Temos lideranças relevantes”

A executiva do Partido Democrático Trabalhista (PDT) no Acre se manifestou em nota sobre as discussões a respeito da escolha do vice de Gladson Cameli para as Eleições de 2022.

Na ocasião, a sigla destacou que não concorda com os nomes já levantados até o momento e que “a escolha do referido nome deve ser fruto do diálogo e pautada, precipuamente, pela concordância das siglas partidárias que integram a coalisão pela reeleição do governador”.

O partido manifesta ainda interesse em participar da indicação de vice.

“O Partido Democrático Trabalhista do Acre (PDT-AC), por meio da Executiva Estadual, manifesta publicamente sua discordância acerca das recentes menções à escolha do nome para compor a chapa majoritária do candidato Gladson Cameli, na condição de vice-governador. O PDT reforça seu compromisso com o processo democrático, reiterando que a escolha do referido nome deve ser fruto do diálogo e pautada, precipuamente, pela concordância das siglas partidárias que integram a coalisão pela reeleição do governador Gladson Cameli”, diz um trecho da nota.

“Assim, considerando a necessidade da construção coletiva e plural dos nomes e partidos que eventualmente comporão a chapa majoritária, o PDT manifesta, respeitosamente, o interesse em participar do processo de indicação, uma vez que possui mandatários nos Poderes Executivo e Legislativo, de elevada expressão política, eleitoral e, sobretudo, com relevantes serviços prestados ao povo do Acre. Por fim, a Executiva Estadual do PDT reafirma seu posicionamento a favor da reeleição de Gladson Cameli, ao passo que renova sua estima e distinto respeito por todas as agremiações partidárias que ajudam diariamente a construir um Acre melhor”, finaliza.